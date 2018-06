Lagos (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf einen belebten Busbahnhof in der nigerianischen Hauptstadt Abuja sind am Montag zahlreiche Menschen getötet worden. Es habe "dutzende Tote" bei der Explosion von zwei Bomben an dem Busbahnhof gegeben, sagte der Sprecher der Nationalen Krisenmanagementbehörde (NEMA), Manzo Ezekiel, der Nachrichtenagentur AFP. Wer hinter den Anschlägen steckte, war unklar, doch hat die islamistische Gruppierung Boko Haram bereits zahlreiche Anschläge in Abuja und anderen Städten verübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.