Abuja (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf einen Busbahnhof voller Berufspendler sind nahe der nigerianischen Hauptstadt Abuja am Montagmorgen mehr als 70 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurden außerdem mehr als 120 Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bereits am Sonntagmorgen gab es bei einem Angriff mutmaßlicher Islamisten auf Dorfbewohner im Nordosten des Landes mindestens 60 Tote.

