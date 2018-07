Berlin (dpa) - Schwimm-Star Michael Phelps gibt sein Comeback. Der US-Verband kündigte den Start des Rekord-Olympiasiegers bei einem Meeting in Mesa im US-Bundesstaat Arizona vom 24. bis 26. April an. Es wären die ersten Wettkämpfe des 28-Jährigen seit den Olympischen Spielen 2012 in London.

Der 18-fache Goldmedaillengewinner hatte anschließend eine Rückkehr ausgeschlossen. Im vorigen Herbst hatte er jedoch wieder das Training aufgenommen und sich für das Dopingkontrollprogramm in den USA anmelden lassen. Phelps nährt mit seinem Comeback Spekulationen über einen Start bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

Vor wenigen Monaten hatte Phelps Gerüchte um ein mögliches Comeback nicht mehr dementiert. "Nichts ist in Stein gemeißelt", sagte er damals. Nun soll es bei dem Meeting in Arizona nach Angaben des US-Verbandes für den 22-fachen Olympia-Medaillengewinner Phelps auch zu einem Wiedersehen mit seinem Rivalen Ryan Lochte kommen.

Mit 18 Goldmedaillen ist Phelps der erfolgreichste Sportler in der Geschichte Olympischer Spiele. Mit seinen acht Siegen bei den Spielen 2008 in Peking übertraf er den legendären Mark Spitz, der 1972 in München siebenmal triumphiert hatte und stellte damit einen Rekord auf. 2004 in Athen hatte er seine ersten sechs Olympiasiege gefeiert, 2012 in London kamen noch einmal vier hinzu. Nur beim Olympia-Debüt 2000 in Sydney war der damals 15-Jährige ohne Medaille geblieben.

