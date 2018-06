Washington (SID) - Rücktritt vom Rücktritt: 20 Monate nach seinem letzten Rennen bei den Olympischen Spielen in London gibt Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (USA) sein Comeback. Der US-Schwimmverband kündigte am Montag an, dass der 28-Jährige beim US Grand Prix Meeting in Mesa/Arizona (24. bis 26. April) auf die Schwimm-Bühne zurückkehren wird.

"Stand jetzt gehe ich definitiv davon aus, dass er dort an den Start geht. Dieses Meeting kommt zum richtigen Zeitpunkt", sagte Phelps' Trainer Bob Bowman der Tageszeitung USA Today: "Wir freuen uns darauf. Ich denke, für den Sport ist es großartig, wenn Michael wieder an Wettkämpfen teilnimmt. Wir haben keine Erwartungen, wie es laufen wird. Wir wollen einfach Spaß haben und schauen, was passiert."

Laut Bowman hat Phelps für die 100 Meter Schmetterling sowie die 100 Meter Freistil gemeldet. Beide Disziplinen stehen am ersten Tag des Meetings auf dem Programm. Nach dem Meeting werde Phelps entscheiden, was er als Nächstes tun will, so Bowman. Ein mögliches Ziel wären die US Meisterschaften im August in Irvine/Kalifornien, bei denen die Tickets für die WM 2015 im russischen Kasan vergeben werden.

Die Zeichen auf eine mögliche Rückkehr des Superstars hatten sich bereits in den letzten Monaten verdichtet, weil sich der 18-malige Olympiasieger wieder im Testpool der Anti-Doping-Agentur USADA angemeldet hatte. Zudem hatte Bowman mehrfach angedeutet, dass er ein erfolgreiches Comeback und sogar Medaillen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro für möglich halte. Phelps werde sich aber vermutlich auf die kurzen Strecken und die Staffeln konzentrieren, deutete Bowman an.

In London hatte sich Phelps mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen verabschiedet. Insgesamt hat Phelps bei vier Olympischen Spielen 22 Medaillen gesammelt.