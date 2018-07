Slawjansk (AFP) Nach dem Ablauf eines Ultimatums an prorussische Kräfte im Osten der Ukraine hat in der Stadt Slawjansk am Montagmorgen angespannte Ruhe geherrscht. Von Kämpfen und Unruhen war nichts zu hören, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP von vor Ort berichtete. Bei Feuergefechten zwischen Elitesoldaten und prorussischen Gruppen waren nach Angaben des ukrainischen Innenministers Arsen Awakow am Sonntag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der Polizeieinsatz konzentrierte sich auf Slawjansk.

