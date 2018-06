Kiew (AFP) Im Osten der Ukraine haben prorussische Demonstranten am Montag eine weitere Polizeiwache besetzt. Sie drangen in das Kommissariat in der Stadt Gorliwka in der Provinz Donezk ein, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dabei warfen die Aktivisten Fenster mit Steinen ein und steckten Büros in Brand. Die Sicherheitskräfte leisteten praktisch keinen Widerstand und sicherten dem Anführer der prorussischen Gruppe später ihre Unterstützung zu.

