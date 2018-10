Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen "grenzenlose Scheinheiligkeit" in seiner Haltung zu den aktuellen Ereignissen in der Ukraine vorgeworfen. "Wir können uns daran erinnern, als die Gewalt auf dem Maidan, die mit dutzenden und dutzenden Toten endete, Demokratie genannt wurde, während die aktuellen friedlichen Proteste im Südosten der Ukraine Terrorismus genannt werden", sagte Lawrow am Montag in Moskau. "Diese Scheinheiligkeit sprengt jeden Rahmen." Russland fordere vom Westen seit langem eine "adäquate Reaktion".

