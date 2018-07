Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Anschuldigungen der USA im Zusammenhang mit der Rolle Moskaus bei den Unruhen in in der Ukraine zurückgewiesen. In einem Telefonat mit US-Präsident Barack Obama habe Putin deutlich gemacht, dass es sich bei dem Vorwurf, Moskau greife in den Konflikt im Südosten des Nachbarlandes ein, um "Spekulationen" handele, die "auf unbegründete Informationen" beruhten, teilte der Kreml am Montag mit.

