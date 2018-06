Rom (AFP) Die Welternährungsorganisation hat eindringlich vor einer weiteren Ausbreitung einer gefährlichen Bananenkrankheit gewarnt. Die sogenannte Panama-Krankheit, ein Schimmelpilz-Befall, habe sich bereits von Asien aus Richtung Afrika und Nahost ausgebreitet, erklärte die UN-Organisation am Montag in Rom. Bald könne die Krankheit auch Bananenpflanzen in Lateinamerika befallen. In vielen tropischen Ländern seien deswegen Arbeitsplätze und staatliche Einnahmen bedroht.

