New York (AFP) Wegen der eskalierenden Lage in der Ostukraine ist der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen gekommen. Nigerias UN-Botschafter Joy Owgu, dessen Land derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat, eröffnete die Sitzung am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr (Ortszeit, Montag 02.00 Uhr MESZ) hinter verschlossenen Türen.

