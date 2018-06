Washington (AFP) Als Opfer nahm er offenbar gezielt Juden ins Visier, nach seiner Festnahme soll er "Heil Hitler" gerufen haben: Ein 73-jähriger Mann hat am Sonntag in zwei jüdischen Einrichtungen im US-Bundesstaat Kansas das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Die Polizei stufte die Tat am Montag als "Hassverbrechen" ein. Der Verdächtige hatte Verbindungen zum Ku Klux Klan und anderen rechtsextremen Gruppen.

