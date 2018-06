Washington (AFP) US-Finanzminister Jacob Lew hat die US-Kreditbürgschaft für die Ukraine in Höhe von einer Milliarde Dollar (720 Millionen Euro) freigegeben. "Die Vereinigten Staaten stehen beim Aufbau von internationaler Unterstützung für die Ukraine an der Spitze", erklärte Lew am Montag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Finanzminister Olexander Schlapak in Washington. Lew lobte seinen Kollegen für die bisherige Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Kiew im Gegenzug für ein Reformprogramm Hilfskredite im Umfang von 14 bis 18 Milliarden Dollar versprochen hat.

