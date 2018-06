Caracas (AFP) Nach Foltervorwürfen von Regierungsgegnern wird in Venezuela gegen fast hundert Soldaten und Polizisten ermittelt. Der Chef des Strategischen Kommandos der venezolanischen Streitkräfte, Vladimir Padrino, räumte am Sonntag im Fernsehen ein, dass es in den vergangenen Tagen zu "Exzessen" gekommen sei. Die Staatsanwaltschaft habe daher Ermittlungen wegen Misshandlung und Folter gegen insgesamt 97 Beschuldigte aufgenommen.

