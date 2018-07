Offenbach (dpa) - Am Dienstag scheint vor allem im Südwesten und im äußersten Norden sowie im Nordosten länger die Sonne. Sonst bilden sich im Tagesverlauf verbreitet Quellwolken, nach Osten zu kann es vor allem im Bergland auch noch einzelne Schauer, ab etwa 500 m als Schnee, geben.

Am Erzgebirgs- und Alpennordrand schneit es zeitweise, meldet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 13 Grad, im Bergland und an den Alpen werden kaum 4 Grad erreicht. Der nordwestliche bis nördliche Wind weht nach Norden und Osten hin mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen. Auf höheren Berggipfeln und unmittelbar an der See sind weiterhin Böen bis Sturmstärke möglich. Ansonsten ist der Wind schwächer.

In der Nacht zum Mittwoch lassen auch die Schauer in den östlichen Mittelgebirgen sowie an den Alpen langsam nach. Nachfolgend lockern dort die Wolken, wie schon im übrigen Land, zunehmend auf. Gebietsweise wird es auch klar. Die Temperatur geht auf 4 Grad an den Küsten, sonst auf +2 bis -2, im Bergland bis -4 Grad zurück.

Zu Ostern wird es in Deutschland wieder wärmer, aber die Temperaturen arbeiten sich nur mühsam nach oben. "Die 20 Grad-Marke werden wir wohl nicht erreichen", sagte Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD. Aber immerhin wird es wesentlich freundlicher als vor einem Jahr: Damals war es deutlich kälter als Weihnachten, vielerorts wurden weiße Ostern gefeiert.