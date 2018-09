Kairo (AFP) Ein ägyptisches Gericht hat den Mitgliedern der islamistischen Muslimbruderschaft die Kandidatur bei den anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen verboten. Das Gericht in der Küstenstadt Alexandria wies die Behörden am Dienstag an, die Kandidatur jedes derzeitigen oder früheren Mitglieds der Bewegung zurückzuweisen. Die Bewegung, deren politischer Arm die Parlaments- und Präsidentenwahlen nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak im Februar 2011 haushoch gewonnen hatte, war im Dezember als "Terrororganisation" eingestuft worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.