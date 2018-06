Valparaíso (AFP) Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist im Flammenmeer von Valparaíso zum neuen Helden der Stadt geworden. Während Victor Hernandez mit seinen Kollegen in der chilenischen Stadt gegen die Feuersbrunst kämpfte, brannte an anderer Stelle sein eigenes Haus ab. Er sei mit seiner Brigade zu einem Einsatz im Ortsteil La Cruz geschickt worden, berichtete Hernandez der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts der Stärke der Flammen hätten die Einsatzkräfte aber zurückweichen müssen. "Als wir mit unserem Feuerwehrwagen zurückfuhren, sah ich auf einmal in der Entfernung einen Feuerball über dem Viertel, in dem ich wohne."

