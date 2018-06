Mountain View (dpa) - Google hat heute den freien Verkauf seiner Computerbrille Glass in den USA gestartet. Die Zahl der Geräte ist beschränkt und reicht vermutlich nur für einen Tag - "streicht den Tag im Kalender an", schrieb Google in einer Ankündigung. Die Käufer müssen US-Einwohner sein. Der Preis liegt wie bei den Test-Nutzern bei 1500 Dollar plus Steuern. Die Computerbrille verfügt über ein kleines Display, Kamera und Internet-Verbindung. Datenschützer äußerten bereits Bedenken, besonders aufgrund der Fotofunktion.

