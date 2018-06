Luxemburg (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat Russland im Konflikt um die Ukraine zum Einlenken aufgefordert. "Russland muss aufhören, ein Teil des Problems zu sein und damit beginnen, ein Teil der Lösung zu sein", sagte Rasmussen am Dienstag in Luxemburg vor einem Treffen mit den EU-Verteidigungsministern. Bezogen auf die durch bewaffnete prorussische Gruppen zugespitzte Lage in der Ostukraine fügte Rasmussen hinzu: "Nach dem, was wir sehen, ist es sehr eindeutig, dass Russland seine Hände deutlich im Spiel hat."

