Brüssel (AFP) Wegen der Entwendung von Staatsgeldern hat die Europäische Union den kurzfristigen ukrainischen Ex-Regierungschef Serhiy Arbusow auf ihre Sanktionsliste gesetzt und mit einer Kontosperre belegt. Der Name Arbusows sowie drei weiterer Politiker wurden am Dienstag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die EU-Außenminister hatten am Montag beschlossen, dass ihre Vermögen in der Europäischen Union gesperrt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.