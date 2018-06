Karlsruhe (AFP) Die Bundesregierung will das Parlament künftig über Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen innerhalb von 14 Tagen informieren. Eine entsprechende Regelung werde bis zur Sommerpause umgesetzt, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dem Minister zufolge sollen die Abgeordneten bereits auch dann informiert werden, wenn Waffensysteme ins Ausland gebracht werden, damit interessierte Staaten sie in der Praxis testen können.

