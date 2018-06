Neustadt an der Orla (AFP) Ein vierjähriger Junge hat in Thüringen seinen Vater während einer Pinkelpause aus dem Auto ausgesperrt. Der Mann verließ am Montagabend in Neustadt an der Orla nur kurz den Wagen, um sich am Straßenrand zu erleichtern, wie die Polizei am Dienstag in Saalfeld mitteilte. Daraufhin löste der Junge den Gurt seines Kindersitzes und verriegelte das Auto von innen - bei laufendem Motor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.