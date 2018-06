Straßburg (AFP) Für das Auftanken von Elektroautos soll es künftig in der EU einheitliche Stecker geben. Einem entsprechenden Richtlinienvorschlag hat das Europaparlament am Dienstag in abschließender Lesung zugestimmt. Ziel ist es, die Mobilität von Fahrern, die mit Elektroautos etwa in Grenzgebieten oder beim Urlaub im EU-Ausland unterwegs sind, zu verbessern.

