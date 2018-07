Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU weiter gestärkt. Es verabschiedete am Dienstag in Straßburg ein Gesetz, das die Übertragung einer Zusatzrentenversicherung in einen anderen EU-Mitgliedstaat erleichtert. In allen EU-Staaten dürfen nach der neuen Regelung nicht mehr als drei Jahre Mindestarbeitsdauer verlangt werden, damit ein Arbeitnehmer nach einem Umzug innerhalb der EU seinen Anspruch auf Zusatzrente behält.

