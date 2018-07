Berlin (dpa) - Spider-Man-Darsteller Andrew Garfield (30) hat zur Vorbereitung auf seine Rolle als gelenkiger Spinnenmann Tanzunterricht genommen.

"Es war wichtig für mich, die körperlichen Möglichkeiten eines Spider-Man nachzufühlen", sagte Garfield ("The Social Network", "Boy A") am Dienstag in Berlin vor der Deutschlandpremiere von "The Amazing Spider-Man 2". In der Fortsetzung der Marvel-Comic-Verfilmung von Marc Webb muss Spider-Man gegen den vom netten Angestellten zur Killermaschine Electro mutierten Max kämpfen - gespielt von Oscar-Preisträger Jamie Foxx.

Die Entscheidung für die Rolle als Serienheld im hautengen blau-roten Anzug hat sich Garfield nicht leicht gemacht, wie er erzählte. "Aber da schrie dann ein Dreijähriger in mir drin: Du wolltest immer Spider-Man spielen!", so der Hollywoodstar. "Jeder will Spider-Man sein, jeder will diesen Anzug anziehen", bekannte auch Dane DeHaan (28), der den Oscorp-Erben und alten Freund von Spider-Man, Harry Osborn, spielt. In dieser Rolle entwickelt er sich jedoch zum gefährlichen Feind von Peter Parker alias Spider-Man. "Das ist das Zweitbeste!", meinte DeHaan lachend.

In dem Comicfilm-Remake sitzt der Zuschauer dank 3D-Technik mitten im atemberaubenden Geschehen. 142 Minuten lang gibt es in der Adaption der Marvel-Comicreihe Action, Witz, Ironie und mit Emma Stone als Spider-Man-Freundin Gwen auch ein bisschen Romantik.

In den Jahren 2002 bis 2007 gab es bereits drei sehr erfolgreiche Verfilmungen der Spider-Man-Abenteuer. In den Filmen von US-Regisseur Sam Raimi spielte Tobey Maguire den Superhelden.

"The Amazing Spider-Man 2" startet an diesem Donnerstag im Kino.

The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro