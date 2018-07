Paris (AFP) Die legendären Gauloises-Zigaretten werden schon bald kaum noch aus Frankreich kommen: Das Tabak-Unternehmen Seita, eine Tochter des Konzerns Imperial Tobacco, gab am Dienstag in Paris die Schließung seiner Fabrik im westfranzösischen Nantes mit 327 Mitarbeitern bekannt. Insgesamt werden nach Gewerkschaftsangaben 366 der 1150 Stellen in Frankreich abgebaut, während 130 Jobs in Polen geschaffen werden sollen. Auch ein Werk im britischen Nottingham mit 570 Mitarbeitern soll laut Imperial Tobacco geschlossen werden.

