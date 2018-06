Athen (AFP) Bei einer Verfolgungsjagd mit der griechischen Küstenwache ist am Dienstag ein mutmaßlicher Schleuser erschossen worden. Wie die zuständigen Behörden mitteilten, hatte eine Küstenpatrouille am Morgen ein Boot entdeckt, von dem zuvor offenbar Flüchtlinge auf der Insel Kos in der Ägäis abgesetzt wurden. Der mutmaßliche Schlepper sei über Funk aufgefordert worden zu stoppen, er habe aber stattdessen beschleunigt und das Boot der Küstenwache gerammt, sagte eine Sprecherin. Daraufhin hätten die Beamten das Feuer eröffnet.

