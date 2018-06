London (AFP) Weil die Pandas im Zoo von Edinburgh ihrem Ruf als Sexmuffel alle Ehre machen, soll nun künstliche Befruchtung zum heißersehnten Nachwuchs führen. Eigentlich hatten die Experten gehofft, dass sich Pandabärin Tian Tian (Liebling) und Männchen Yang Guang (Sonnenschein) natürlich paaren. Am Anfang der Paarungszeit hätten beide Tiere diesmal positive Signale gesendet, berichtete am Dienstag der Panda-Verantwortliche Iain Valentine. Dann sei Tian Tians Hormonspiegel jedoch plötzlich rapide abgesunken. Deshalb habe sich der Zoo zur künstlichen Befruchtung der einzigen Pandabärin in Großbritannien entschlossen.

