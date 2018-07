Liverpool (AFP) 25 Jahre nach der Tragödie im Hillsborough-Stadion, bei der 96 Fußballfans aus Liverpool erdrückt worden waren, hat die mittelenglische Stadt der Opfer gedacht. Um 15.06 Uhr erklangen am Dienstag 96 Glockenschläge, um an das Unglück vom 15. April 1989 zu erinnern. Zugleich ließen die Fähren im Hafen ihre Sirenen ertönen, die Busse standen still und im Stadion des FC Liverpool an der Anfield Road gedachten 25.000 Menschen mit einer Schweigeminute der getöteten Fans.

