Rom (AFP) Der wegen Steuerbetrugs zu einem Jahr Haft verurteilte frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss seine Strafe in Form von Sozialarbeit ableisten. Das entschied ein Mailänder Gericht am Dienstag, wie Medien berichteten. Der konservative Politiker und Unternehmer war in einer Affäre um seinen Medienkonzern Mediaset verurteilt worden, der 77-Jährige muss aber aufgrund seines Alters die Strafe nicht im Gefängnis verbüßen.

