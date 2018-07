Ottawa (AFP) Bei einer Studentenparty in Kanada sind fünf Studenten erstochen worden. Die Opfer, vier junge Männer und eine Frau im Alter von 22 bis 27 Jahren, hatten nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag an einer Feier zum Semesterende in einem Wohnviertel von Calgary teilgenommen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Der Bürgermeister und die Universität äußerten sich bestürzt über die Bluttat.

