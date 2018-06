Essen/Kiew (dpa) - Der Essener Energiekonzern RWE startet am Dienstag als erster europäischer Versorger Gaslieferungen an die Ukraine. Grundlage sei ein RWE-Rahmenvertrag mit dem ukrainischen Staatsunternehmen Naftogaz mit der Option zur Lieferung von jährlich bis zu 10 Milliarden Kubikmetern Gas.

Die Lieferungen orientierten sich am europäischen Großmarktpreis einschließlich der Transportkosten in die Ukraine. Das Gas werde über Polen fließen, teilte RWE mit. Russland hatte den Gaspreis für seine Lieferungen in die Ukraine massiv erhöht.