Mannheim (dpa) - Die Ukraine-Krise hat die Stimmung deutscher Finanzexperten erneut gedämpft. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fielen im April im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 43,2 Punkte, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf 45,0 Punkte gerechnet.

Der Ukraine-Konflikt sorge nach wie vor für Verunsicherung, hieß es in der Mitteilung. Dies sei aber nicht mehr die Hauptkomponente, sagte ZEW-Konjunkturexperte Jesper Riedler. Die Wirtschaft habe sich in den vergangenen Monaten so rasant entwickelt, dass das Tempo nun langsamer werde.

Die Beurteilung der aktuellen Lage hatte sich überraschend aufgehellt. Der Indikator stieg um 8,2 Punkte auf 59,5 Zähler auf den höchsten Stand seit Juli 2011. Volkswirte hatten hier lediglich mit einem Anstieg auf 51,5 Punkte gerechnet. Dabei machte sich laut Ökonomen die zuletzt gute Auftragslage sowie optimistische Stimmungsumfragen bei Unternehmen und Verbrauchern positiv bemerkbar.

