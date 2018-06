Wellington (dpa) - Prinz William und seine Frau Kate haben bei ihrem Besuch in Neuseeland einen freien Tag genommen. Sie blieben am Dienstag zusammen mit Baby George im Haus des Generalgouverneurs in der Hauptstadt Wellington.

Hinter ihnen lagen acht Tage im Rampenlicht mit einem Großauftritt von Prinz George: Er war vergangene Woche der Star einer Krabbelparty mit Kindern in seinem Alter. Die drei wollten am Mittwoch nach Australien weiterreisen.