Rabat (AFP) In Marokko ist ein Brite nach Angaben von Menschenrechtlern wegen der Entführung und des versuchten Missbrauchs von drei Mädchen zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der 59-Jährige ehemalige Lehrer aus Nordwales sei von einem Gericht in Tetouan im Norden des Landes schuldig gesprochen worden, teilten Aktivisten der Menschenrechtsgruppe ONDH mit. Die Opfer nahmen demnach an der Verhandlung teil. Der Angeklagte wurde außerdem zu einer Geldstrafe von umgerechnet 9000 Euros verurteilt.

