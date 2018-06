Moskau (AFP) Die Krim-Krise könnte in diesem Jahr ein Wachstum der russischen Wirtschaft verhindern. Das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde auf etwa 0,5 Prozent geschätzt - "vielleicht wird es um Null herum liegen", sagte Finanzminister Anton Siluanow am Dienstag auf einer Kabinettssitzung, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Die russische Wirtschaft sei in "der schwierigsten Lage seit der Krise 2008".

