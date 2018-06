Krefeld (SID) - Die deutschen Wasserballer haben die Weltliga-Vorrunde nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel als Schlusslicht der Europagruppe C abgeschlossen. In Krefeld unterlag das verjüngte Team von Bundestrainer Nebojsa Novoselac dem WM-Zweiten Montenegro knapp mit 8:10 (1:1, 3:2, 2:5, 2:2).

Vor 400 Zuschauern waren Julian Real (3) und Heiko Nossek in seinem 250. Länderspiel mit zwei Treffern die besten Werfer der deutschen Auswahl. Neben Montenegro löste Italien in der Gruppe C das Ticket für die Endrunde Mitte Juni in Dubai.