Pretoria (AFP) Im Mordprozess gegen Oscar Pistorius hat der südafrikanische Sprintstar am Dienstag die Valentinstags-Karte vorgelesen, die ihm seine Freundin Reeva Steenkamp wenige Stunden vor ihrem gewaltsamen Tod schrieb. "Ich glaube, heute ist ein guter Tag um Dir zu sagen: 'Ich liebe Dich'", las der Angeklagte mit brechender Stimme am Dienstag im Gericht in Pretoria vor. Es war der letzte Tag seiner Befragung durch den Staatsanwalt. Während dieser hatte sich Pistorius unter anderem vorhalten lassen müssen, dass er ständig nur an sich gedacht und Steenkamp nie seine Liebe erklärt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.