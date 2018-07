Damaskus (AFP) Bei Mörser-Angriffen auf Schulen in Damaskus ist syrischen Staatsmedien zufolge am Dienstag ein Kind getötet worden. 41 weitere Menschen, darunter überwiegend Kinder, seinen verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Sanaa. Die Agentur machte "Terroristen" für den Mörser-Beschuss der Schulen in den Bezirken Bab Tuma und Al-Duwaila verantwortlich. Als "Terroristen" bezeichnet die Regierung alle Rebellen, die gegen die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad kämpfen.

