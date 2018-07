Istanbul (AFP) Die geplante Unterbringung homosexueller Häftlinge in gesonderten Gefängnissen sorgt in der Türkei für Empörung. "Das sind mittelalterliche Methoden. Diese Art von Trennung ist nichts anderes als eine Strafe", sagte der Sprecher des Homosexuellenverbands Kaos GL, Murat Koylu, am Dienstag. Justizminister Bekir Bozdag hatte am Wochenende entsprechende Pläne publik gemacht. Demnach sollen für offen homosexuelle Häftlinge separate Gefängnisse errichtet werden.

