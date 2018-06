Genf (AFP) Die UNO hat Anschuldigungen Russlands zurückgewiesen, die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine sei Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden. Es gebe "keine glaubhaften Beweise" für Vorfälle, die derlei Befürchtungen rechtfertigten, hieß es in einem am Dienstag vorgestellten Bericht des UN-Menschenrechtsbeamten Gianni Magazzeni. Zwar habe es vereinzelt Angriffe auf russischstämmige Bewohner gegeben, jedoch seien diese "weder systematisch noch weitverbreitet" gewesen.

