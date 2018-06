Los Angeles (AFP) Nach dem Fund von sieben Babyleichen in einem Haus im US-Bundesstaat Utah ist die verdächtige Mutter vor Gericht erschienen. Die 39-Jährige wurde unter Festlegung einer Kaution in Höhe von sechs Millionen Dollar in Haft behalten, wie die Polizei in der Stadt Pleasant Grove am Montag mitteilte. In dem Haus waren sieben Babys entdeckt worden, die vermutlich unmittelbar nach der Geburt getötet wurden.

