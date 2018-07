Washington (AFP) Wegen eines Helium-Lecks an der Trägerrakete ist der Start des privaten Raumtransporters "Dragon" zur Internationalen Raumstation ISS verschoben worden. Der für Montagabend um 22.58 Uhr geplante Start in Cape Canaveral in Florida soll nun voraussichtlich am Freitag stattfinden, wie das Unternehmen SpaceX im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Das Leck an der Falcon-9-Rakete werde "bis zur nächsten Startmöglichkeit am 18. April repariert sein", hieß es. Die unbemannte Raumkapsel "Dragon" soll Nachschub zur ISS bringen.

