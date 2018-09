Washington (AFP) Nach einer rund 3200 Kilometer langen Reise quer durch die USA hat ein Tyrannosaurus Rex sein neues Quartier in Washington bezogen. Das Fossil, eines der größten und am besten erhaltenen T-Rex-Exemplare weltweit, traf am Dienstag im Museum für Naturgeschichte in der US-Hauptstadt ein. "Der Tyrannosaurus Rex ist wirklich der König der Dinosaurier", erklärte Museumsdirektor Kirk Johnson, als er den neuen Gast in Empfang nahm. "Wir könnten nicht aufgeregter sein, ihn in Washington willkommen zu heißen."

