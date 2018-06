Kairo (AFP) Ägyptens Justiz hat knapp 140 Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi zu mehrjähriger Haft verurteilt. Gegen 120 Angeklagte seien Gefängnisstrafen von je drei Jahren verhängt worden, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen. Sie wurden demnach im Zusammenhang mit Straßenschlachten zwischen Islamisten, Sicherheitskräften und Gegnern Mursis verurteilt, bei denen im Oktober 2013 in Kairo 24 Menschen getötet worden waren. Sechs weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Die Verurteilten können in Berufung gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.