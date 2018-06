Christchurch (AFP) Der britische Prinz William und seine Frau Kate sind am Mittwoch mit ihrem acht Monate alten Baby George in Australien gelandet. Der zweite Teil der Reise in Down Under nach dem Besuch Neuseelands soll bis zum Freitag der kommenden Woche dauern.

