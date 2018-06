Frankfurt/Main (dpa) - Dank überwiegend guter Konjunkturdaten hat der Dax wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex schüttelte die Sorgen um die Ukraine erst einmal ab und schloss 1,57 Prozent höher bei 9317,82 Punkten.

Am Vortag hatte er wegen der Zuspitzung der Krise in dem osteuropäischen Land noch 1,77 Prozent eingebüßt.

Für den MDax ging es am Mittwoch um 1,97 Prozent auf 15 970,99 Punkte nach oben und der TecDax stieg um 2,65 Prozent auf 1187,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um etwa anderthalb Prozent an. Für die nationalen Indizes in Paris und London ging es ebenfalls bergauf. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende über ein halbes Prozent im Plus.

Die jüngsten Wachstumsdaten aus China hätten überzeugt, schrieb Investmentanalyst Ralph Herre von der Landesbank Baden-Württemberg. Die dortige Wirtschaft war im ersten Quartal dieses Jahres zwar nur um 7,4 Prozent gewachsen. Dies ist das langsamste Wachstum seit 18 Monaten und liegt unter dem selbst gesteckten Ziel von 7,5 Prozent für dieses Jahr. Analysten hatten allerdings einen noch geringeren Wert erwartet, so dass die Reaktionen der Anleger positiv ausfielen.

Zudem war die Arbeitslosenquote in Großbritannien auf den niedrigsten Stand seit über fünf Jahren gefallen, und im März war die US-Industrieproduktion stärker als erwartet gestiegen. Auch stützten Börsianern zufolge positive Quartalszahlen von Intel und Yahoo. Dagegen enttäuschten Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt. Die Krise in der Ukraine bleibe jedoch das alles beherrschende Thema, meinte Marktanalyst Kornelius Barczynski vom Broker GKFX.

Unter den Favoriten im MDax sorgten die Aktien von Gea mit plus 6,18 Prozent für Aufsehen. Der Maschinenbaukonzern verkaufte seine Wärmetauschersparte zu einem höheren Preis als erwartet. Zudem war das erste Quartal einigermaßen rund gelaufen.

Erfreuliche Nachrichten kamen auch aus dem Automobilsektor, der europaweit die größten Gewinne verzeichnete. So hatte Daimlers US-Vertriebschef Steve Cannon einem Medienbericht zufolge gesagt, dass sich in den USA die starke Nachfrage nach Autos der Marke Mercedes aus dem März im April fortgesetzt habe. Die Aktien zogen im Dax um 2,08 Prozent an. Die Titel des Zulieferers Continental verteuerten sich an der Indexspitze um 5,15 Prozent.

Intel hatte am Dienstag nach US-Börsenschluss mit seinem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. Dies trieb auch Technologiewerte hierzulande an. So stiegen die Titel des Halbleiterherstellers Infineon um 2,27 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,27 Prozent am Vortag auf 1,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 135,09 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,01 Prozent auf 144,42 Punkte nach. Der Euro notierte bei 1,3820 Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,3840 (Dienstag: 1,3803) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,7225 (0,7245) Euro.