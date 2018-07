Santiago de Chile (AFP) Die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet hat die Ausarbeitung eines Plans für den Wiederaufbau der durch das Feuer in Valparaíso zerstörten Stadtviertel angekündigt. Es werde ein Rahmenplan erstellt, nach dem die Stadt in "angemesser Weise" wieder aufgebaut werden soll, sagte Bachelet am Dienstag (Ortszeit) im Radiosender Cooperativa. "Die Stadt hat sich ohne Plan ausgebreitet", fügte sie hinzu. Der Präsidentin zufolge soll das Stadtbild neu konzipiert werden.

