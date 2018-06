Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seinem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesagt, die Ukraine befinde nach der Entsendung der ukrainischen Armee in den Osten des Landes "an der Schwelle zum Bürgerkrieg". Das teilte der Kreml in der Nacht zum Mittwoch mit.

