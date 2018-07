Köln (SID) - Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina verzichtet bei der WM in Minsk (9. bis 25. Mai) definitiv auf Stürmer David Wolf nach dessen Ausraster im Play-off-Halbfinale, zudem werden auch die NHL-Profis Christian Ehrhoff und Alexander Sulzer fehlen. Die beiden Verteidiger der Buffalo Sabres haben Gehirnerschütterungen erlitten. "Das ist ein großer Verlust für unser Team. Wir wünschen beiden eine schnelle Genesung", sagte Cortina am Mittwoch.

Cortina, der mit der Nationalmannschaft am Donnerstag und Freitag (jeweils 17.30 Uhr/Sport1) in Savonlinna und Mikkeli gegen den Olympiadritten Finnland zwei WM-Tests absolviert, lud den Hamburger Wolf wegen dessen Sperre nicht ein. Nachdem der 24-Jährige dem Ingolstädter Benedikt Schopper sechs Zähne ausgeschlagen hatte, wurde er von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für sieben Spiele gesperrt. "Nach unserer Satzung darf ein in der Liga gesperrter Spieler nicht eingeladen werden", erklärte DEB-Generalsekretär Franz Reindl.

NHL-Star Ehrhoff, bei der WM 2013 Kapitän und überragender Spieler der DEB-Auswahl, zog sich im vorletzten Spiel der Sabres gegen Boston eine Gehirnerschütterung zu und verpasste den Saisonabschluss. Sein Abwehrkollege Sulzer zog sich am 13. März eine Gehirnerschütterung zu und hat seitdem kein Spiel mehr bestritten.

Zuvor hatten bereits Torhüter Dennis Endras sowie die Stürmer André Rankel, Christoph Ullmann und Patrick Reimer ihre WM-Teilnahme abgesagt. Sehr fraglich ist zudem der WM-Einsatz des Torjägers Michael Wolf (Fußverletzung).