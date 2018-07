Rom (AFP) Gut 40 Jahre nach dem Welterfolg des Films "Jesus Christ Superstar" übernimmt Hauptdarsteller Ted Neeley die Rolle nun erstmals in Europa - in einer Musical-Aufführung in Rom. "Seit wir den Film gedreht haben, wollte ich immer nach Rom kommen, denn hier ist das Herz des Christentums", sagte der US-Schauspieler während der Proben der Nachrichtenagentur AFP. Für die am Karfreitag beginnenden Vorstellungen wünscht sich der inzwischen 70-Jährige einen ganz besonderen Gast: Papst Franziskus.

